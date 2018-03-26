Новые правила землепользования и застройки разрешат реновацию, невзирая на стоны собственников

В ближайшую пятницу, 30 марта, в Екатеринбурге пройдут публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый документ будет отличаться от старого тем, что в нем будет прописано понятие «комплексного развития территории», уже внедренное на федеральном уровне. Введение этого понятия позволит формировать для нуждающихся в реновации кварталов определенную инвестиционную модель, способную привлечь застройщика. Для таких зон могут быть установлены индивидуальные параметры по плотности жилья и ряду других показателей. Прежние решения по планировке этих территорий будут признаны недействительными. Принимать решение о придании той или иной территории статуса земли с «комплексным развитием» будут городские власти. В ряде случаев это даже может быть сделано без согласия собственников зданий. И это, видимо и будет главным элементом модели, способной привлечь застройщиков.ю

Среди участков, которые будут вынесены на «комплексное освоение», например – квадрат в границах улиц 8 Марта – Радищева – Вайнера – Малышева. На прошедшем в августе градсовете вице-мэр Алексей Белышев заявил, что если эта территория получит статус территории комплексного развития, это даст возможность властям при необходимости выкупать имущество у собственников для того, чтобы развивать территорию по единой утвержденной концепции. Белышева поддержал председатель совета Михаил Вяткин: «Надо работать над всем кварталом. Эта территория должна быть включена в комплексное устойчивое развитие территории, так как развязывает руки, можно не обращать внимания на охи и стоны отдельных собственников». Добавим, что, согласно Градостроительному кодексу РФ, решение о комплексном развитии территории по инициативе органа МСУ может быть принято, если не менее 50 % от ее площади занимают ветхие строения (не считая многоквартирных домов), здания, подлежащие сносу согласно муниципальным программам, или самовольно возведенные объекты.

Напомним, в 2015 году полномочия по разработке правил застройки Екатеринбурга были переданы областному минстрою, а в 2017 – возвращены обратно.

Екатеринбург, служба информации

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