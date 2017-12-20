«Компактность и реновация»: вернув полномочия, мэрия установит новые правила застройки

После нового года в Екатеринбурге начнется разработка новых правил землепользования и застройки. Главная задача мэрии – сохранить компактность города и обеспечить постепенную замену старого жилья современным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в ходе пресс-конференции замглавы администрации по капительному строительству Алексей Белышев. По его словам, городские власти собираются активно внедрять новый инструмент, прописанный с 2017 года в Градостроительном кодексе РФ – решение о комплексном развитии территории.

Сейчас, объяснил чиновник, около 38% территории города занято старыми промзонами и частным сектором. Плотность жилья здесь ниже установленных нормативов, а его качество давно не соответствует современным требованиям.

Введение в правила землепользования и застройки Екатеринбурга понятия «комплексное и устойчивое развитие территории» позволит формировать для нуждающихся в реновации кварталов определенную инвестиционную модель, способную привлечь застройщика. Для таких зон могут быть установлены индивидуальные параметры по плотности жилья и ряду других показателей.

Алексей Белышев также заявил, что не может перечислить те четыре территории, которые областной министр строительства Михаил Волков вчера на заседании заксо назвал подготовленными для выставления на торги по договору о развитии застроенных территорий. «Понятие «развитие застроенных территорий», в котором оно существовало до внесения изменений в Градостроительный кодекс, больше не может служить инструментом для развития. Я не зря упомянул о комплексном и устойчивом развитии территории. У нас будет другой инструмент и другие территории», – заявил Белышев.

Напомним, власти Екатеринбурга ранее уже говорили о том, что в городе существуют достаточно сложные территории с множеством собственников, которые можно развивать только комплексно. Например, такое «лоскутное одеяло» уже давно сформировалось в границах улиц 8 Марта – Радищева – Вайнера – Малышева. На прошедшем в августе градсовете Алексей Белышев заявил, что если эта территория получит статус территории комплексного развития, это даст возможность властям при необходимости выкупать имущество у собственников для того, чтобы развивать территорию по единой утвержденной концепции. Белышева поддержал председатель совета Михаил Вяткин: «Надо работать над всем кварталом. Эта территория должна быть включена в комплексное устойчивое развитие территории, так как развязывает руки, можно не обращать внимания на охи и стоны отдельных собственников». Добавим, что, согласно Градостроительному кодексу РФ, решение о комплексном развитии территории по инициативе органа МСУ может быть принято, если не менее 50 % от ее площади занимают ветхие строения (не считая многоквартирных домов), здания, подлежащие сносу согласно муниципальным программам, или самовольно возведенные объекты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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