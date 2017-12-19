Не пригодилось: область вернула Екатеринбургу полномочие, которым не смогла воспользоваться

Заксобрание Свердловской области приняло закон о новом перераспределении градостроительных полномочий между областным минстроем и администрацией Екатеринбурга.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», речь идёт о двух полномочиях: утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, а также принятие решений о развитии застроенных территорий Екатеринбурга, включая проведение торгов для потенциальных застройщиков. С 1 января 2018 года эти полномочия вернутся к мэрии. У областного минстроя останется выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Во время обсуждения законопроекта выяснилась интересная деталь: за те два года, что полномочия по развитию застроенных территорий находились у минстроя, он не провёл ни одних торгов. Отвечая на вопрос депутата Вячеслава Вегнера, глава минстроя Михаил Волков пояснил, что Министерство подготовило для проведения торгов четыре крупных участка, но торги провести не смогло. Это связано с тем, что у него отсутствовало право на расселение старых домов – оно осталось у муниципалитета, а муниципалитет никаких действий в этом направлении не принимал. Но, заверил министр, сразу после нового года, когда закон вступит в силу, городская администрация сразу же объявит о торгах по развитию этих участков.

Добавим, что депутат Евгений Зяблицев поинтересовался у министра, когда городу будут возвращены остальные полномочия. На что Михаил Волков ответил, что сейчас ставка делается на сохранение баланса.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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