УГМК хочет включить разрушенную телебашню в книгу рекордов Гиннесса

УГМК подаст заявку на включение снесенной ими же телебашни в книгу рекордов Гиннесса.

Как рассказали в пресс-службе УГМК, заявка должна быть подана в течение 2-3 недель. Екатеринбургский объект может попасть в справочник рекордов как «разрушение самого высокого недостроя».

Напомним, в Екатеринбурге с 1980-х годов стояла 220-метровая недостроенная телебашня. С субботы она превратилась в 30-метровую недоснесенную башню. Исправить последнее должны в течение двух недель.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.03.18

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