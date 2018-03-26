Приедут «ножницы» и отрежут: как в Екатеринбурге уберут огрызок телебашни (ФОТО, ВИДЕО)

Полный демонтаж того, что осталось от телебашни, будет идти до 15 мая. Но сам ствол, 30-метровый огрызок, убрать должны быстрее. Взрывники, по их словам, не планировали, что устоит такой большой кусок.

Гигантские ножницы разрежут огрызок телебашни

О том, как будут убирать 30-метровые остатки от телебашни, сегодня рассказал журналистам Алексей Тарахович, начальник отдела АО «Работы взрывные специальные», который занимается демонтажом телебашни. По его словам, к месту работ подвезут супердлинную стрелу с гидроножницами, которой уберут остатки.

Сейчас же на площадке возводят пандус, по которому экскаватор сможет подняться к обломкам. «Заедет экскаватор на пандус и супердлинной стрелой с крашером будет делить и обрушать куски вниз», – пояснил специалист механизм разрушения. Отвечая на вопрос, планировалось ли первоначально оставлять 30-метровый огрызок, Тарахович заметил: «Вообще, не планировалось. Но была возможность, что он останется».

Директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий добавил, что полный демонтаж будет закончен к 15 мая. К этому же сроку с территории вывезут весь мусор. После чего начнется обследование фундамента, станет ясно, можно ли его использовать для строительства «Ледовой арены». «Все прошло в штатном режиме, согласно документации. Работы выполнены в два этапа, работы подрядчика расцениваем положительно», – заявил Крицкий.

Разрушение телебашни

Недостроенная телебашня стояла в центре Екатеринбурга около 35 лет. В субботу ее разрушили, теперь на этом месте – огрызок высотой с девятиэтажный дом.

Смотрится он несколько жутковато. Уже вчера охранники башни начали раздавать желающим осколки в качестве сувениров.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Светлана Загороднева, Антон Отман

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