В Екатеринбурге начали демонтировать оставшийся 30-метровый фрагмент взорванной телебашни (ФОТО)

Сегодня с утра в Екатеринбурге начались демонтажные работы на оставшемся фрагменте телебашни. Для демонтажа используется спецтехника – кран со специальными «ножницами» на конце стрелы.

О том, что оставшийся в земле 30-метровый отрезок телебашни начали сегодня «резать» на куски, «Новому Дню» сообщили очевидцы. «Генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий подтвердил, что сегодня с утра проводятся демонтажные работы оставшегося фрагмента недостроенной телебашни с применением спецтехники», – сообщили в пресс-службе УГМК.

Башню режут

Сейчас на месте работает специальный кран, на конце стрелы которого прицеплены «ножницы». Основание башни по кусочкам «отщипывают».

Напомним, ранее в «Ледовой арене» сообщали, что демонтаж башни завершат к 15 мая, к этому сроку с территории уже вывезут весь мусор. Но сам ствол оставшегося фрагмента обещали разобрать раньше.

«Заедет экскаватор на пандус и супердлинной стрелой с крашером будет делить и обрушать куски вниз», – пояснял ранее специалист механизм разрушения. Именно так сегодня и происходят работы.

После того, как площадка будет очищена от телебашни, начнется обследование фундамента, станет ясно, можно ли его использовать для строительства «Ледовой арены».

Напомним, 35-летнюю недостроенную башню взорвали в Екатеринбурге 24 марта в 09:14 утра. За событием года наблюдал весь город. Предполагалось, что башню взорвут в два этапа, в УГМК подтвердили, что все именно так и произошло. Но смотрелось это как один взрыв – башня осела и упала на отсыпанную подушку. Поднялись клубы пыли, которые рассеивались с четверть часа. Пылевое облако ветром унесло на восток. От башни остался только обрубок.

Взрыв телебашни

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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