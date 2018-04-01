Вместо телебашни остался только холмик (ФОТО)

Екатеринбургская телебашня окончательно превратилась в кучу земли и мусора.

Буквально за несколько часов «осколок» взорванной башни разобрали при помощи специальной техники. Теперь на этом месте остался огромный холм.

Работы по демонтажу начались утром в воскресенье и к 15 часам все было кончено.

30-метровый «осколок», оставшийся после того, как телебашня была обрушена при помощи взрыва, убрали при помощи спецтехники. Для этого был смонтирован кран с огромными ножницами, которые «откусывали» куски телебашни и обрушали их вниз. Как это было – можно посмотреть на видео.

Осколок рухнул

Как пояснил генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий, сегодня, 1 апреля, с опережением срока завершены работы по демонтажу надземной части объекта незавершенного строительства.

«Снос оставшейся части трубы произведён при помощи комплекса работ с применением механизированной техники. Демонтаж был выполнен в строгом соответствии с проектной документацией, обеспечена абсолютная безопасность для жителей и близлежащих зданий. Очистить площадку планируется к середине мая 2018 года», – прокомментировал г-н Крицкий.

Гигантские ножницы

После того, как площадка будет очищена от телебашни, начнется обследование фундамента, станет ясно, можно ли его использовать для строительства «Ледовой арены». Напомним, 35-летнюю недостроенную башню взорвали в Екатеринбурге 24 марта в 09:14 утра. За событием года наблюдал весь город. Предполагалось, что башню взорвут в два этапа, в УГМК подтвердили, что все именно так и произошло. Но смотрелось это как один взрыв – башня осела и упала на отсыпанную подушку. На месте телебашни предполагается построить ледовую арену.

Екатеринбург, служба информации

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