Осколки последних взрывов телебашни повредили автомобиль (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге прошли работы по окончанию сноса основания телебашни. Часть остова сооружения пришлось взрывать, осколком был поврежден как минимум один автомобиль, припаркованный около ЖК «Артек», находящегося вблизи площадки.

Несколько камней долетели до стоянки, у одной из машин разбито лобовое стекло. Впрочем, хозяин машины до сих пор не объявился.

В пресс-службе УГМК подтвердили факт утренних взрывных работ и дали обязательства полностью компенсировать ущерб владельцам автомобилей.

На данный момент работы по разборке практически подходят к концу. Идет расчистка площадки. Остатки бетона вывозят грузовики на полигон Широкой Речки.

Напомним, телебашня была взорвана 24 марта, остаток ствола – 1 апреля, окончательный разбор проходит в эти выходные.

На месте телебашни компания УГМК выстроит ледовую арену для ХК «Автомобилист».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.05.18

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