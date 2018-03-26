В районе Академический строят концептуально новый квартал (ФОТО)

Академический анонсировал старт продаж нового квартала на набережной, который будет кардинально отличаться от всего жилья в районе. Здесь будут квартиры-студии и двухуровневые квартиры, закрытые для машин дворы и уникальные дворовые комплексы для детей. Цена двухкомнатной квартиры с отделкой стартует от 2,7 миллиона рублей.

Презентацию нового квартала в Академическом выложил сегодня на своем официальном сайте застройщик района – «РСГ-Академическое». По данным специалистов отдела продаж, этот квартал станет настоящим фурором на рынке недвижимости.

«В «квартале на набережной» предусмотрены дома переменной этажности от 7 до 25 этажей. Это оживит облик района и добавит ощущение свободного и комфортного пространства для жизни», – процитировала пресс-служба АО РСГ «Академическое» генерального директора Виктора Кривошеина. Еще одно преимущество района – развитая даже по меркам Академического социальная, транспортная и торгово-сервисная инфраструктура. Рядом расположены ТЦ, новое отделение почты России, кафе и рестораны. Вскоре на улице Рябинина будет сдана в эксплуатацию подстанция «скорой помощи». В ближайшем будущем здесь предусмотрено строительство школы с современным спортивным ядром и двух детских садов.

«Близость к Преображенскому парку и деловому центру района, закрытые для въезда машин дворы, уникальные для Екатеринбурга детские игровые комплексы, двухуровневые квартиры и квартиры площадью до 150 кв.м, несколько вариантов компактных студий, кухни-гостиные, просторные лоджии площадью до 7 кв.м – это еще не все новинки нового квартала на набережной», – сообщили в отделе продаж.

Территориально новый квартал располагается в самом сердце района. В его центре – набережная, вдоль которой разместится прогулочная зона. Набережная свяжет квартал с Преображенским парком и будущим административным центром района.

Если говорить о самом жилье, то в новых домах будет более 20 различных планировок, среди которых – стандартные, евро-планировки и другие. Виды квартир – также на любой вкус и цвет: от квартир-студий до двухуровневых квартир с отдельным входом с улицы. Дворы будут закрыты для въезда и парковки автотранспорта, что добавляет жителям не только комфорта, но и безопасности. В квартале предусмотрены как подземные, так и надземные паркинги. Зонирование внутренней территории позволило сформировать зоны отдыха для детей и взрослых, предусмотреть игровые и спортивные площадки, велодорожки. Кроме того, во дворах устанавливаются детские комплексы европейского производителя премиум-сегмента KOMPAN – уникальные для Екатеринбурга.

Цены на двухкомнатные квартиры с отделкой сегодня стартуют от 2,7 миллиона рублей. Подробности можно узнать в отделе продаж «РСГ-Академическое».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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