Застройщик Академического ищет проектировщика набережной Патрушихи

Застройщик района Академического объявил тендер на выполнение проектных и изыскательных работ для последующего строительства набережной вдоль реки Патрушихи. Впоследствии рядом с набережной вырастет новый жилой квартал – 26-й.

«РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение проектных и изыскательных работ для строительства набережной вдоль реки Патрушихи в границах нового 26-го квартала. Участники конкурса должны предоставить документы на конкурс до 7 ноября, итоги застройщик подведет 21 ноября.

Начальная цена контракта составляет более 3,5 миллиона рублей. Победитель должен будет провести инженерные изыскания и разработку эскизного проекта, проектной и рабочей документации. Эскиз по проекту должен быть готов уже в декабре 2018 года, изыскания проведены к марту 2019-го, проектная документация должна быть готова к апрелю 2019-го, а рабочая – к сентябрю.

26-й квартал в Академическом разместится на берегу реки Патрушихи. Дома будут выходить на благоустроенную набережную, которая свяжет квартал с Преображенским парком. Рядом будут располагаться кафе, ТЦ, различные общественные пространства. Сами дома квартала на набережной будут разной этажности. Квартиры в них тоже будут разные: от студий – до двухуровневых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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