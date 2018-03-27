Глава Краснотурьинска едет на встречу с патриархом Кириллом

Глава Краснотурьинска Александр Устинов 1 апреля встретится с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В воскресенье мэр примет участие в богослужении, которое проведет сановник в честь хиротонии (вступления в новые полномочия) архимандрита Алексия. Об этом сообщает портал krasnoturinsk.info.

Напомним, Алексий (Орлов) возглавит новую епархию – Серовскую, которая выделена из состава Нижнетагильской. Как уже писал «Новый День», в подчинении новой структурной единицы РПЦ будут несколько административных округов Свердловской области, в том числе Верхотурский, Волчанский, Гаринский, Серовский, Сосьвинский, Североуральский, Ивдельский, Нижнетуринский, Новолялинский, а также Пелым, Карпинск и Краснотурьинск.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.03.18

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