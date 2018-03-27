Пожарная тревога: в Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр

В Екатеринбурге из-за пожарной тревоги эвакуирован бизнес-центр «Арена». На очереди соседний «Саммит». Об этом сообщают в соцсетях очевидцы. В региональном управлении МЧС «Новому Дню» пояснили, что сигналов о ЧП не поступало. Скорее всего, речь идет об учебной тревоге.

Напомним, после трагедии в Кемерове Генпрокуратура РФ поручила регионам провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торгово-развлекательных комплексах страны.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.03.18

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