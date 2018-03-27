Официально: Свалов стал заместителем министра ЖКХ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Егора Свалова заместителем министра энергетики и ЖКХ региона. По данным «Нового Дня», документ датирован 23 марта. Срок контракта со Сваловым – год с испытательным периодом в два месяца.

Таким образом, теперь у министра Николая Смирнова четыре зама. Ставка была введена специально под специалиста, ранее возглавлявшего комитет по экологии мэрии Екатеринбурга. Напомним, об отставке Свалова стало известно на прошлой неделе. В новой должности он будет заниматься т.н. мусорной реформой.

Екатеринбург, служба информации

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