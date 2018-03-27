российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 1 апреля 2018, 20:19 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Официально: Свалов стал заместителем министра ЖКХ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Егора Свалова заместителем министра энергетики и ЖКХ региона. По данным «Нового Дня», документ датирован 23 марта. Срок контракта со Сваловым – год с испытательным периодом в два месяца.

Таким образом, теперь у министра Николая Смирнова четыре зама. Ставка была введена специально под специалиста, ранее возглавлявшего комитет по экологии мэрии Екатеринбурга. Напомним, об отставке Свалова стало известно на прошлой неделе. В новой должности он будет заниматься т.н. мусорной реформой.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.03.18

Пожарная тревога: в Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр. / За день до рассмотрения дела о дисквалификации Якоба заболела судья. / Почти 1000 екатеринбуржцев написали «тотальную» контрольную по математике. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,

Новости партнеров