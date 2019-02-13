После года «анархии» в комитете по экологии появится начальница

С понедельника в комитете по экологии Екатеринбурга появится новый руководитель. Уже известно, что пост получила женщина – заместитель начальника экспертного управления экспертно-аналитического департамента губернатора Свердловской области Екатерина Мурзина. Официально информацию в пресс-службе мэрии не комментируют, предлагают дождаться назначения.

Напомним, кресло руководителя подразделения пустует уже почти год – ранее его занимал Егор Свалов, который в марте 2018-го перешел на работу в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Он стал заместителем главы ведомства и курирует «мусорную» реформу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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