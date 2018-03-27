Сходом вагонов под Билимбаем занялись следователи

Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту ЧП на Свердловской железной дороге. По уточненным данным, авария произошла 26 марта около 20:00 по местному времени.

Как сообщили в ведомстве, произошел скат 20 грузовых вагонов с подъездного пути коммерческого предприятия на выставочный путь станции Билимбай в Первоуральском ГО. «Пять вагонов, нагруженных щебнем, опрокинулись. В результате произошел обрыв контактного провода и повреждение около 100 метров дорожного полотна. Пострадавших нет. Сотрудники следственного управления осмотрели место происшествия. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств аварии, а также определение стоимости ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснили РИА «Новый День».

Напомним, из-за аварии под Билимбаем произошла задержка электричек и пассажирских поездов дальнего следования, в том числе № 71 Екатеринбург – Санкт-Петербург, № 69 Чита – Москва, № 13 Новокузнецк – Санкт-Петербург и № 191 Челябинск – Санкт-Петербург.

Екатеринбург, служба информации

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