Снег еще не растаял, а мэрам уже велено приступить к весенним субботникам

Губернатор Евгений Куйвашев рекомендовал главам муниципалитетов с 1 апреля приступить к весенней уборке территорий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», субботники следует провести в период с 1 по 30 апреля. В срок до 1 июня города должны направить в областное минЖКХ отчеты о проведенной работе. В отчетах главы должны будут оказать, сколько тонн (или кубометров) мусора было собрано, сколько несанкционированных свалок ликвидировано, сколько техники и людей приняли участие в мероприятиях по уборке. К 20 июня министерство должно сформировать сводный отчет.

Между тем на большей части территории области все еще лежит снег. Накануне главный синоптик УГМС Галина Шепоренко заявила, что пока настраиваться на особое тепло жителям региона не стоит. Снегопады еще будут, причем их возможность для Среднего Урала не исключена и в апреле, и в мае, и даже начале июня. В ближайшие дни через регион пройдет циклон средней интенсивности, который принесет с собой снегопады, в большей степени они затронут южную часть области. Наибольшая вероятность снегопадов – 28 марта.

Екатеринбург, служба информации

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