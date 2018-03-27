В Екатеринбурге закрывают для парковки еще две улицы

В Екатеринбурге закрывают для парковки еще две улицы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, речь идет о Бажова на участке от Шарташской до Шевченко и об улице Рябинина от Краснолесья до Сахарова. Там установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

В городской администрации заявили, что новые правила вводят из-за уборки улиц, однако добавили, что знаки будут не временными, а постоянными.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.03.18

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