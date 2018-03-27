В центре Екатеринбурга прошла сверхскоростная эвакуация из магазина (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжаются учебные тренировки по эвакуации. Только что в Универмаге Bolshoy прошла сверхскоростная эвакуация.

Как рассказала корреспонденту очевидец, примерно в 15-55 из универмага на улице Малышева, 71 по тревоге началась эвакуация. По громкой связи всех попросили покинуть помещение – и продавцов, и покупателей. Охранники помогали людям идти в верном направлении. Людей вывели на улицу, там они провели пару минут, около 16-05 всех начали возвращать обратно. По оценке посетителей, все прошло успешно, охранники толково показывали и рассказывали о маршрутах эвакуации. Как рассказал один из сотрудников универмага, в магазине сработала сигнализация, после чего всех эвакуировали. о том, что будут учения, персонал не предупреждали.

Екатеринбург, служба информации

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