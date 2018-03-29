Екатеринбуржцы не обращают внимания на пожарное оповещение в торговых центрах (ВИДЕО)

Торговые центры Екатеринбурга продолжают проверять собственные пожарные системы после трагедии в Кемерово, проводят тренировочные эвакуации. Так, сегодня утром в одном из торгово-развлекательных центров проводилась проверка системы звукового оповещения о возгорании. Реакцию посетителей удалось заснять корреспонденту РИА «Новый День».

Учебная тревога прошла незаметно для покупателей. Люди не обращали внимания на громкое сообщение о задымлении в здании и шли по своим делам. Объявление о пожаре было слышно и с улицы, но горожане продолжали заходить в торговый центр как ни в чем не бывало.

Люди не реагируют на звуковое оповещение

Напомним, после пожара в Кемерове, унесшего жизни 64 человек, по всем торговым центрам России проходят проверки. В Екатеринбурге более 40 ТЦ, и практически во всех кинотеатры и детские зоны располагаются на верхних этажах. Прокуратура открыла горячую линию для граждан, у которых возникли вопросы по требованиям безопасности в ТЦ или есть информация о нарушениях. Звонки принимаются по телефону: 229-59-24.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Валентина Ярославцева

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