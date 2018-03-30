В Екатеринбурге по тревоге эвакуировали ТЦ «Мегаполис»

В Екатеринбурге продолжаются проверки пожарной безопасности в торговых центрах. Сегодня днем по тревоге были эвакуированы посетители и сотрудники ТЦ «Мегаполис».

Отметим, что часто люди никак не реагируют на сигналы системы оповещения о пожаре, предполагая, что тревога учебная. На этой неделе во время проведения учений в одном из крупных ТЦ города корреспондент «Нового Дня» заснял, как посетители продолжают заниматься шопингом, несмотря на включение сирены и требования покинуть здание через ближайший эвакуационный выход.

Екатеринбург, служба информации

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