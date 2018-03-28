Дрался и обещал взорвать самолет – по факту дебоша на рейсе Екатеринбург – Анталья началась доследственная проверка

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту дебоша на рейсе Екатеринбург –Анталья, состоявшемся накануне. Пьяный турист угрожал пассажирам и бортпроводникам, дрался и обещал взорвать самолет.

По сообщениям очевидцев, инцидент произошел накануне утром во время выполнения рейса №5865 Екатеринбург – Анталья. Один из пассажиров во время полета употреблял алкоголь, и уже на подлете к Турции стал цепляться к соседям по креслу, а затем и к бортпроводникам. Дебошир ругался матом, пнул одного из сидящих рядом и обещал взорвать самолет. Членам экипажа при помощи пассажиров пришлось скрутить пьяного мужчину. По прилете в Анталью его передали полиции аэропорта.

«По информации, распространенной средствами массовой информации о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна одним из пассажиров, следовавшего рейсом «Екатеринбург – Анталья», проводится доследственная проверка.

Следователями управления проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Данному факту будет дана принципиальная уголовно-правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе управления.

Екатеринбург, служба информации

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