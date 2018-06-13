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Среда, 13 июня 2018, 15:24 мск

Новости Екатеринбург

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Дебошир с рейса Екатеринбург – Анталья отделался штрафом

В Екатеринбурге вынесен приговор жителю Челябинской области, который в марте этого года устроил дебош в самолете.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, подсудимый полностью признал свою вину. Кроме того, поскольку он привлекается к ответственности впервые, суд счел возможным ограничиться штрафом – дебошир заплатит 30 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел 27 марта этого года. Пьяный турист устроил дебош на борту. Во время полета он злоупотребил спиртным, и уже на подлете к Турции стал приставать к соседям по креслу, а затем и к бортпроводникам. Дебошир ругался матом, пнул одного из сидящих рядом и обещал взорвать самолет. Членам экипажа при помощи пассажиров пришлось скрутить пьяного. По прилете в Анталью его передали полиции аэропорта.

Екатеринбург, Челябинск, служба информации

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