В Екатеринбурге заработала горячая линия по вопросам безопасности в торговых центрах

Прокуратура Екатеринбурга открыла горячую линию по вопросам нарушения требований безопасности в торговых центрах.

Граждане, у которых есть вопросы о безопасности в торговых центрах или которые знают о нарушениях, могут позвонить по телефону: 229-59-24. После трагедии в Кемерове по всей стране проходят проверки торговых центров. В Екатеринбурге их более 40, и практически во всех развлекательные центры для детей и кинотеатры располагаются на верхних этажах.

«Прокуроры, в первую очередь, обратят особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах, доступность эвакуационных выходов, систему навигации в торговых центрах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение», – добавили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В департаменте образования Екатеринбурга сообщили о дополнительной проверке всех подведомственных организаций – детских садов, школ, лицеев и гимназий, учреждений дополнительного образования.

Екатеринбург, новый День, служба информации

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