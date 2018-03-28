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Воскресенье, 1 апреля 2018, 20:13 мск

Екатеринбург

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В Екатеринбурге проверят все школы и детсады после трагедии в Кемерове

В департаменте образования Екатеринбурга сообщили о дополнительной проверке всех подведомственных организаций – детских садов, школ, лицеев и гимназий, учреждений дополнительного образования.

Как пояснили в мэрии, в каждом районе города будут созданы спецкомиссии. В них войдут сотрудники гороно и районок, а также надзорных органов. Комиссии будут проверять соблюдение требований пожарной безопасности.

Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, в результате которого погибли десятки детей.

Екатеринбург, служба информации

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