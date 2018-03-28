По итогам антикоррупционной проверки у прокуратуры возникли вопросы к 8 депутатам заксо

После проведения в конце прошлого года проверки поданных депутатами заксобрания сведений о доходах у областной прокуратуры возникли вопросы к восьми народным избранникам.
Об этом сообщил сегодня корреспонденту РИА «Новый День» по итогам заседания мандатной комиссии заксо начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Владимир Курочкин. «В нашем представлении было указано восемь депутатов», – сообщил он. Имена нарушителей Курочкин назвать отказался, заявив, что сначала прокуратура дождется ответов от законодательного собрания по принятым мерам.
Ранее уже стало известно, что самые серьезные претензии у прокуратуры – к депутату от СР Армену Карапетяну. По итогам заседания мандатной комиссии было принято решение, что рассматривать вопрос о досрочном лишении его депутатских полномочий будут на пленарном заседании заксо 3 апреля.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 28.03.18
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