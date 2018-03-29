В Каменске-Уральском оштрафовали водителя маршрутки, высадившего 14-летнего подростка на трассе

Водителя автобуса №16 в Каменске-Уральском оштрафовали на 1500 рублей за то, что он высадил 14-летнего ребенка на трассе, не довезя до нужной остановки. Школьнику пришлось несколько километров идти пешком в мороз. Также внесено представление в адрес директора транспортного предприятия.

Как ранее писал «Новый День», инцидент произошел 26 января этого года. 14-летний ребенок возвращался из школы домой на автобусе. Однако водитель отчего-то решил поехать другой дорогой, которая не проходит через населенный пункт, где живет мальчик. В итоге школьнику пришлось идти несколько километров по трассе пешком в мороз.

Прокуратура Каменска-Уральского провела проверку по данному факту в отношении водителя транспортной компании ООО «Экспресс-Сити», которая подтвердила, что подростка действительно высадили не на остановке. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, водитель маршрута №16 ехал от ул. Слесарей в Каменске-Уральском до деревни Кодинка (через остановку общественного транспорта «ЗТО»). Но почему-то решил не заезжать на остановку «ЗТО», где должен был выйти подросток, и высадил мальчика на остановке «Степная». В прокуратуре уточнили, что для этого водитель самовольно изменил направление движения городского маршрута, утвержденного администрацией города.

«С учетом выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ «Осуществление перевозок пассажиров с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок». По результатам рассмотрения данного постановления водитель оштрафован на 1,5 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в адрес директора ООО «Экспресс-Сити» прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения требований действующего законодательства при организации перевозок пассажиров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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