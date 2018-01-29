Школьнику пришлось идти несколько километров по трассе из-за того, что водитель автобуса решил поехать другим маршрутом

Свердловские следователи проводят проверку по сообщениям СМИ о происшествии в Каменске-Уральском. По предварительным данным, 14-летний ребенок возвращался из школы домой на автобусе. Однако водитель отчего-то решил поехать другой дорогой, которая не проходит через населенный пункт, где живет мальчик. В итоге школьнику пришлось идти несколько километров по трассе пешком в мороз.

«С учетом того, что в данной ситуации усматриваются признаки оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, территориальным следственным отделом СК России организовано проведение доследственной проверки», – сообщили в пресс-службе СК СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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