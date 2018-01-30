Безбилетных пассажиров в мороз довезут до дома

Министерство транспорта РФ направило в правительство законопроект, который защитит безбилетников. Причем речь идет не только о детях, взрослых нарушителей также не будут высаживать из транспорта, если это угрожает их жизни и здоровью.

Вопрос о безбилетных пассажирах, которых высаживают на мороз, встал прошлой зимой. По всей России контролеры выгоняли из транспорта детей, которым не хватало денег на проезд. В результате несовершеннолетние оставались на улице зимой и в ночное время одни. Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к главе Минтранса Максиму Соколову с просьбой повлиять на ситуацию.

После этого местные власти некоторых регионов ввели запрет на высадку в холодное время года детей. Однако итоговая версия законопроекта, разработанного Минтрансом, распространяет данную меру и на взрослых, пишут «Известия». В частности, в статье 36.1 «Ответственность безбилетного лица…» появляется дополнение, если пассажир отказался платить штраф за безбилетный проезд, контролер может высадить нарушителя, «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние».

Формулировка в законопроекте довольно широкая, так как перечислить все ситуации, в которых нельзя выгнать безбилетника, невозможно, указывают эксперты. Вероятно, конкретные условия той самой опасности для жизни пассажира будут оформлены в виде рекомендаций для работников общественного транспорта.

Кроме того, в законопроекте альтернативой выдворению из транспорта может стать взыскание штрафа в судебном порядке.

В Минтрансе также отметили, что прорабатывается вопрос об ответственности контролеров, которые все-таки выгонят безбилетника, даже если жизни того угрожает опасность. В Союзе пассажиров считают, что за это можно наказывать согласно статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», которая предусматривает до одного года лишения свободы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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