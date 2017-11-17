«Мострансавто» не будет выгонять юных безбилетников из автобусов

В Подмосковье водители и кондукторы не будут высаживать детей-безбилетников. «Мострансавто» провело внеплановые инструктажи с работниками во всех филиалах. На предприятии заявили, что не допустят ситуаций, опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних особенно в вечернее время или в холодный сезон.

Как сообщается, разработан внутренний документ, указывающий сотрудникам на «недопустимость оставления несовершеннолетних пассажиров в опасности и применения к ним несоразмерных действий». Речь о ситуациях, когда у детей нет возможности оплатить проезд, например, если родители по каким-то причинам не дали ребенку денег или не пополнили карту «Стрелка».

Как сказал гендиректор ГУП МО «Мострансавто» Владислав Мурашов, это крайне актуально для жителей региона с наступлением холодов и, учитывая, что «проект по безналичной оплате проезда с помощью валидаторов в ряде филиалов еще проходит апробацию».

По его словам, ранее в «Мострансавто» поступали обращения от местных жителей о высадке детей, не имеющих возможности оплатить проезд.

«Действия работников в этой ситуации понятны: за провоз безбилетного пассажира водителю грозит штраф, – пояснил гендиректор. – Тем не менее, требования покинуть транспортное средство со стороны водителя или кондуктора, особенно в вечернее и в холодное время года, могут привести к опасным ситуациям. Поэтому нами приняты меры по предотвращению таких фактов».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.11.17

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