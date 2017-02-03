Детей-безбилетников запретят высаживать из общественного транспорта

Министерство транспорта собирается ввести запрет на высадку из общественного транспорта детей, которые не могут оплатить проезд, об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.
Новую норму внесут в качестве поправок в «Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». В частности, в документе уточнят, что за проезд совершеннолетних должны будут заплатить родители.
Маленький безбилетник будет ехать не до своей остановки, а до конечной, где вместе с водителем, кондуктором или администрацией транспортной компании будет ждать приезда родственников, которые оплатят проезд ребенка. Ожидается, что поправки вступят в силу в 2018 году.
К разработке нового правила в министерстве приступили после того, как участились высадки детей из общественного транспорта. При этом перевозчики не считаются с тем, что ребенок оказывается на улице без возможности добраться до дома в мороз или темное время суток, что может быть опасно для его здоровья и даже жизни.
Ранее глава Минтранса Максим Соколов предложил ввести крупные штрафы для водителей и кондукторов, которые высаживают безбилетных детей из автобусов.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 03.02.17
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