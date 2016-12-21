Когда ж это кончится? В Ярославле кондуктор выгнала из автобуса двоих детей

Публикации за 21.12.16

Очередная история с кондуктором и высаженными из автобуса детьми на этот раз произошла в Ярославле. Двух школьников выставили на 17-градусный мороз, потому что у младшего из них оказалась сломана транспортная карта.

Как пишут местные СМИ, «жертвами» оказались брат и сестра. У младшего мальчика в школе сломали карточку, кондуктор не смогла принять оплату и потребовала, чтобы ребенок покинул автобус. Вместе с ним ехала старшая сестра, которая также вышла, чтобы не бросать брата одного.

Как рассказали родители детей, инцидент произошел накануне в автобусе 10-го маршрута. Детям пришлось идти пешком от остановки «Улица Пионерская» до улицы Волгоградской. «Проездной новый поменять не проблема, но на улице было очень холодно. Минус 17! Неужели нельзя было дать детям проехать?, – возмутился отец детей. – Ребенок и так нанервничался, боялся, что мы его будем ругать за проездной, а тут еще высадили из автобуса, к вечеру, видимо, на нервах у сына подскочила температура».

Напомним, это уже не первый случай за последний месяц. Детей, ехавших в школу или из школы на общественном транспорте, высаживали из салона, потому что у них либо не хватало денег на оплату проезда, либо кондуктор не принимал к оплате карту школьника. Подобное происходило в Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Перми, Москве, Тюмени, Великом Новгороде. Только вчера аналогичное происшествие случилось в Липецке.

Ярославль, Полина Николаева

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