В Новосибирске школьницу выгнали из автобуса в 30-градусный мороз

Следственный комитет Новосибирска начал доследственную проверку по сообщению местных СМИ о том, что кондуктор выгнал из автобуса на 30-градусный мороз школьницу-шестиклассницу.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным, инцидент произошел накануне в автобусе №95. Кондуктор выставила на мороз школьницу, возвращавшуюся с тренировки, поскольку у девочки не оказалось с собой денег для оплаты проезда, а проездная карта сломалась. Несмотря на просьбу девочки разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор выгнала ребенка из автобуса.
Следователи выясняют все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ. Согласно публикации, кондуктор не проявила ни малейшего беспокойства о том, чтобы ребёнок не оказался один в опасной ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, этой зимой по России прокатилась целая «эпидемия» подобных случаев. Детей, у которых не хватает денег на проезд, либо не читается «Карта школьника», выгоняли из общественного транспорта в разных городах, в том числе и в Новосибирске, где школьника в ноябре высадили из двух автобусов. Что характерно, чаще всего никто из пассажиров также не проявляет ни малейшего беспокойства или сочувствия к ребенку.
Новосибирск, Зоя Березина
Новосибирск. Другие новости 16.01.17
К битве за новую транспортную схему подключились депутаты и прокуратура. / После поручения Путина свердловский бюджет выделит более 100 миллионов рублей на дорогу к Серебрянке. / В Краснодарском крае завершились поиски утонувших школьников. Спасатели нашли тела четырех мальчиков. Читать дальше
Страшнее кондуктора зверя нет: в Новосибирске ребенка выгнали из двух автобусов ►
Когда ж это кончится? В Ярославле кондуктор выгнала из автобуса двоих детей ►
Под Липецком школьника высадили из автобуса на 20-градусный мороз ►
В Тюмени водитель маршрутки высадил школьника на мороз ►
Под Новгородом ребенка высадили из автобуса на мороз, потому что у водителя не было сдачи ►
В Перми ребенка высадили из автобуса в лесу в мороз. СКР проводит проверку ►
Осторожно, злые контролеры: в Москве ребенка без билета высадили из трамвая на мороз ►
© 2017, РИА «Новый День»