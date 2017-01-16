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Общество

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Публикации за 16.01.17

В Новосибирске школьницу выгнали из автобуса в 30-градусный мороз

В Новосибирске школьницу выгнали из автобуса в 30-градусный мороз

Следственный комитет Новосибирска начал доследственную проверку по сообщению местных СМИ о том, что кондуктор выгнал из автобуса на 30-градусный мороз школьницу-шестиклассницу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным, инцидент произошел накануне в автобусе №95. Кондуктор выставила на мороз школьницу, возвращавшуюся с тренировки, поскольку у девочки не оказалось с собой денег для оплаты проезда, а проездная карта сломалась. Несмотря на просьбу девочки разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор выгнала ребенка из автобуса.

Следователи выясняют все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ. Согласно публикации, кондуктор не проявила ни малейшего беспокойства о том, чтобы ребёнок не оказался один в опасной ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, этой зимой по России прокатилась целая «эпидемия» подобных случаев. Детей, у которых не хватает денег на проезд, либо не читается «Карта школьника», выгоняли из общественного транспорта в разных городах, в том числе и в Новосибирске, где школьника в ноябре высадили из двух автобусов. Что характерно, чаще всего никто из пассажиров также не проявляет ни малейшего беспокойства или сочувствия к ребенку.

Новосибирск, Зоя Березина

Новосибирск. Другие новости 16.01.17

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