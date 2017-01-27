В Мурманске кондуктор выгнала из автобуса в метель школьницу без печати в карте

СКР Мурманской области начал доследственную проверку по сообщениям СМИ о том, что в Мурманске во время снежной бури кондуктор выгнала из автобуса школьницу, у которой не оказалось печати в школьной карте. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
По размещенной информации, инцидент произошел вечером 25 января в автобусе №18. Кондуктор попросила ученицу четвертого класса предъявить школьную карту, но увидев, что на ней не оказалось печати учебного заведения, высадила ребенка из автобуса.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в СМИ. Процессуальная проверка продолжается, а по её результатам, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято законное и обоснованное решение.
Напомним, этой зимой по России прокатилась целая «эпидемия» подобных случаев. Детей, у которых не хватает денег на проезд, либо не читается «Карта школьника», выгоняли из общественного транспорта в разных городах, в том числе в Новосибирске, Перми, Екатеринбурге, Ярославле, Липецке и других. Что характерно, чаще всего никто из пассажиров также не проявляет ни малейшего беспокойства или сочувствия к ребенку.
Мурманск, Полина Николаева
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