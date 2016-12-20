Под Липецком школьника высадили из автобуса на 20-градусный мороз

Публикации за 20.12.16

В Липецкой области проводится доследственная проверка по сообщению в СМИ об очередном инциденте со школьником, которого высадили из автобуса на 20-градусный мороз. О проверке сообщает пресс-служба СКР.

Местные СМИ сообщили, что в декабре водитель автобуса «Телелюй – Липецк» высадил 13-летнего школьника на мороз из-за сомнений по поводу достоверности его проездного билета, потребовав от подростка документы, подтверждающие личность. Проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Напомним, это уже не первый подобный случай за последний месяц. Детей, ехавших в школу или из школы на общественном транспорте, высаживали из салона, потому что у них либо не хватало денег на оплату проезда, либо кондуктор не принимал к оплате карту школьника. Подобное происходило в Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Перми, Москве, Тюмени, Великом Новгороде.

Липецк, Зоя Березина

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