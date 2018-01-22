В Югре проверка: женщину-инвалида выгнали из автобуса на мороз

Сотрудники Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела проводят проверку по сообщению СМИ, о возможном нарушении прав женщины-инвалида. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, ранее появилась информация, что жительнице окружного центра, инвалиду 1 группы, пришлось покинуть салон рейсового автобуса и выйти на 27-градусный мороз без собственного на то желания и необходимости. По ее словам, кондуктор не принимала во внимание удостоверение инвалида и требовала предъявить проездной документ, либо оплатить проезд. Ступив на тротуар, она поскользнулась и упала, из-за чего у нее возобновились боли в ноге и позвоночнике.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям кондуктора будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратура также проводит проверку. «По данному факту Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – приводит РИА «Новости» слова официального представителя прокуратуры ХМАО-Югры.

Из рассказа женщины, удостоверение инвалида первой группы до инцидента позволяло ей пользоваться общественным транспортом в Ханты-Мансийске бесплатно без нареканий со стороны других кондукторов, а социальный проездной она, как сама подчеркивает, «просто еще не получила».

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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