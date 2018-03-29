Прокуратура запросила 17 лет колонии для 64-летней обвиняемой в убийстве почтальона в Екатеринбурге

В Свердловском областном суде накануне состоялись прения по резонансному делу о жестоком убийстве женщины-почтальона. В преступлении обвиняются 64-летняя жительница Екатеринбурга и ее 30-летний сын. Прокурор, представив в суде доказательства их вины, запросил 17 лет колонии общего режима для пенсионерки и 13 лет строгача для мужчины. Последнее слово подсудимых будет заслушано в понедельник, 2 апреля.

Напомним, убийство произошло утром 17 февраля прошлого года на Самоцветном бульваре. По версии следствия, обвиняемые напали на женщину-почтальона, которая принесла пенсию хозяйке квартиры. Сначала пенсионерка обездвижила жертву электрошокером, потом ее сын несколько раз ударил почтальона кулаком и стал удерживать. Затем пострадавшей было нанесено несколько ударов ножом. Убийцы завершили расправу над потерпевшей, обмотав её полиэтиленовой пленкой, скотчем, полиэтиленовыми пакетами и верёвкой. Гибель женщины наступила от того, что она задохнулась. Добычей обвиняемых стали 240 тысяч рублей и два сотовых телефона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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