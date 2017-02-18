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Екатеринбург

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Публикации за 18.02.17

В доме на Ботанике убили почтальона

В доме на Ботанике убили почтальона

В жилом доме на Ботанике убили почтальона. Возможно, поводом для жуткого преступления стало ограбление – у женщины пропало 240 тысяч рублей.

Накануне в доме на Самоцветном бульваре нашли тело женщины. Как оказалось, водитель подвёз почтальона к дому, где нужно было разнести пенсии, и уехал за другой сотрудницей. В это время и произошло убийство. Тело погибшей нашли на 8 этаже. Причём у почтальона должно было быть 240 тысяч, но их не нашли.

Как пишет e1.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в деле уже есть подозреваемый, его проверили на детекторе лжи.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.02.17

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