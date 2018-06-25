«Почта России» заплатит 800 тысяч из-за убийства сотрудника в екатеринбургской многоэтажке

Родственники почтальона, которую зарезали в подъезде дома в Екатеринбурге, взыскали компенсацию морального вреда с «Почты России».

Дочь и муж женщины, которую зарезали в доме на Самоцветном бульваре, потребовали компенсацию морального вреда – по 3 млн и 1,5 млн соответственно – от «Почты России»: их родственница погибла, исполняя служебные обязанности. Причем работодатель составил акт о несчастном случае на производстве, истцы полагали, что ПР не обеспечила безопасность работы. Кировский районный суд частично поддержал членов семьи погибшей – в пользу дочери взыскано 500 тысяч, в пользу мужа 300 тысяч. Однако почта подала апелляцию, требуя отменить решение, – компания сослалась на недоказанность факта необеспечения работодателем безопасных условий труда. Однако еще в суде первой инстанции было доказано, что погибшей при приеме на работу не объясняли, как пользоваться газовыми баллончиками и не рассказывали о мерах безопасности при доставке пенсий. В Свердловском облсуде приговор оставили без изменений, сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

Напомним, убийство произошло утром 17 февраля прошлого года на Самоцветном бульваре. 64-летняя женщина и ее 30-летний сын напали на почтальона, которая разносила пенсию. Сначала пенсионерка обездвижила жертву электрошокером, потом ее сын несколько раз ударил почтальона кулаком и стал удерживать. Затем почтальона несколько раз ударили ножом. Убийцы завершили расправу над потерпевшей, обмотав её полиэтиленовой пленкой, скотчем, полиэтиленовыми пакетами и верёвкой. Гибель женщины наступила от того, что она задохнулась. Добычей обвиняемых стали 240 тысяч рублей и два сотовых телефона. Преступница получила 16,5 лет общего режима, сын – 15,5 лет строгого. Кроме того, осуждённые обязаны по приговору суда выплатить в пользу потерпевшей стороны 1 миллион рублей и 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Екатеринбург, служба информации

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