«Давайте всех сразу чипируем, почему только мигрантов?» – депутат посмеялся над предложением коллеги

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер пошутил над предложением своего коллеги из Госдумы Максима Иванова «чипировать» мигрантов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», реплика Вегнера прозвучала на пресс-подходе после заседания комитета по МСУ, где был отвергнут его законопроект о возвращении прямых всенародных выборов «сильного» мэра Екатеринбурга. Депутат выразил сожаление о том, что граждан лишили выбора, и заодно вспомнил об идее Иванова.

«Сегодня прочитал, что мой коллега из Госдумы предлагает чипировать мигрантов, которые приезжают к нам работать. А почему только мигрантов? Давайте уж сразу на всех нас чипы поставим, моя жена хоть будет знать, к кому я хожу», – пошутил депутат.

Напомним, неоднозначную идею высказал сегодня депутат от ЕР Максим Иванов. «На комитете Госдумы по развитию гражданского общества предложил ввести для трудовых мигрантов обязательную практику ношения браслета с чипом, содержащим информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, а также иные необходимые данные. Это повысит эффективность контроля в этой сфере. По официальной статистике только в 2017 году МВД России выявило более 136 тысяч подобных правонарушений», – написал народный избранник на своей страничке в фейсбуке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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