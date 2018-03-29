Депутат Госдумы предложил чипировать трудовых мигрантов

Уральский депутат Госдумы Максим Иванов выступил с инициативой о чипировании трудовых мигрантов. «На комитете Госдумы по развитию гражданского общества предложил ввести для трудовых мигрантов обязательную практику ношения браслета с чипом, содержащим информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, а также иные необходимые данные.

Это повысит эффективность контроля в этой сфере. По официальной статистике только в 2017 году МВД России выявило более 136 тысяч подобных правонарушений» – написал народный избранник на своей страничке в фейсбуке.

Разумеется, тема тут же была подхвачена комментаторами, некоторые стали упрекать Иванова в не политкорректности. «Самое интересное что ведь и примут этот закон. Собак не чепируем, а людям быстро поставим», – написал в комментариях пользователь Евгений Никулин (орфография и пунктуация – авторские).

«Друзья. Не надо истерик. Разговор лишь о том, чтобы заменить бумажные документы, которые при себе должен иметь трудовой мигрант, на электронный носитель. Пускай брелок будет. Главное, что комфортнее будет всем и злоупотреблений меньше», – отвечает – депутат Максим Иванов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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