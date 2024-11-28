Поселить в спецпоселках и дактилоскопировать: депутат предложил решение проблемы мигрантов

Трудовым мигрантам надо запретить переезжать с место на место, привозить в Россию жен и детей, а жить они должны в специальных поселках. Такие способы борьбы с бесконтрольным въездом иностранцев в Россию предлагает партия «Справедливая Россия» и избранный от нее депутат Госдумы Андрей Кузнецов.

На своей странице «ВКонтакте» парламентарий изложил основные пункты нового законопроекта, внесенного «эсерами»:

– обязательная дактилоскопия при въезде;

– обязательный взнос на случай депортации либо на выезд после окончания работы;

– запрет мигранту переходить на другое место работы, если он въехал для временного трудоустройства на конкретное предприятие; в случае досрочного расторжения трудового договора работодатель обязан обеспечить выезд работника за пределы Российской Федерации;

– проживание в специальных поселках с ограничением передвижения по городу и территории страны;

– запрет неквалифицированным трудовым мигрантам получать вид на жительство или российское гражданство.

«На примерах больших городов мы уже видим, к чему приводит бесконтрольная миграция. Безвизовый въезд и несложная процедура получения российского гражданства – и не успеваем оглянуться, как добрая половина огромного семейного клана приехавшего мигранта становится новыми россиянами. Причем не зная русского языка, истории, традиций, часто нарушающая наши законы и устанавливающая свои правила жизни», – пояснил Андрей Кузнецов.

Эти предложения понравились не всем. Например, депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер оставил комментарий: «Проживание в специальных поселках с ограничением…» – трудовой лагерь? Или ГУЛАГи?»

Отметим, жесткие предложения относительно мигрантов народные избранники вносят регулярно. Например, в 2018 году депутат Госдумы Максим Иванов выступил с инициативой о чипировании трудовых мигрантов. «На комитете Госдумы по развитию гражданского общества предложил ввести для трудовых мигрантов обязательную практику ношения браслета с чипом, содержащим информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, а также иные необходимые данные», – написал тогда депутат в соцсети.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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