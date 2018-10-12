Уральский депутат предлагает сажать на 10 лет за выдачу липовых справок мигрантам

В Госдуме РФ рассматривается законопроект о введении уголовной ответственности за пособничество незаконной миграции. В частности – за выдачу справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Инициатором поправок в УК выступает Московская гордума.

Авторы документа указывают, что в крупных городах распространилась практика оказания иностранцам так называемых «консультационных услуг», которые на практике сводятся к незаконной выдаче документов, подтверждающих знание русского языка, истории России, ее законодательства. Также речь идет о нелегальной выдаче справок об отсутствии инфекций, ВИЧ и наркотической зависимости. Судебная практика показала, что за подобные деяния исключительно сложно привлечь к уголовной ответственности. Поэтому Мосгордума предложила ввести в статью 322-1 УК РФ понятие «пособничество», а также его расшифровку. Ожидается, что наказание за подобное преступление составит вплоть до трех лет лишения свободы.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, также занимающий должность сопредседателя экспертной группы по совершенствованию законодательства в сфере миграции, считает, что уголовное наказание за это нарушение должно быть жестче (в марте этого года он предлагал чипировать мигрантов).

«Ситуация в чем-то схожа с незаконным получением автолюбителями диагностических карт, когда недобросовестные фирмы за удвоенную плату привозят вам готовую карту, подтверждающую, что вы якобы прошли техосмотр. Это необходимо для оформления страховки. В нашем случае оригинал документа выдается мигранту, например, без его личного присутствия на экзамене.

Если за незаконную выдачу документа на знание языка можно наказывать серьезным штрафом, то за незаконную выдачу иностранцам справки об отсутствии инфекционных заболеваний нужно еще сильнее ужесточать наказание: не до трех лет, а вплоть до десяти. Это уже вопрос национальной безопасности», – отметил парламентарий.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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