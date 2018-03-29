Олегу Дудко, осужденному за покушение на генерала Тимониченко, «смягчили» приговор – с 13 лет до 12 лет и 10 месяцев

Свердловский областной суд изменил приговор районного суда в отношении Олега Дудко, который был осужден за серию тяжких преступлений, в том числе за покушение на убийство генерала Тимониченко. Вместо 13 лет в колонии строгого режима Дудко проведет 12 лет и 10 месяцев. Суд посчитал, что к моменту рассмотрения апелляции срок давности привлечения по статье «Кража» истек, в связи с чем Дудко освободили от одного из наказаний.

Напомним, приговор Олегу Дудко был вынесен в октябре 2017 года. Подсудимому назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Суд счёл полностью доказанной причастность обвиняемого к двум преступлениям – поджогу внедорожника бизнесмена Романа Шпейта и попытке убийства бывшего начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко. При этом из дела исключили квалификацию о совершении покушения на генерала по найму. Суд пришел к выводу, что Дудко руководствовался собственными мотивами, «испытывая личную неприязнь к Тимониченко».

По гражданскому иску Дудко должен будет выплатить Тимониченко 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда и 843 тысячи – Шпейту в качестве возмещения материального вреда.

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. В генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Несмотря на повреждение шейного отдела спинного мозга и травму челюсти, он выжил. По обвинению в попытке убийства арестовали Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Казаков заключил сделку со следствием, его дело первым направили в суд. Он получил 4,5 года колонии строгого режима.

Сам Олег Дудко своей вины не признал ни по одному преступному эпизоду. Обвиняемый заявлял, что имеет алиби, а дело сфабриковано на основании показаний «солевого наркомана» Казакова, который оговорил Дудко. Сразу после оглашения вердикта Дудко заявил о намерении обжаловать решение районной инстанции. Обвиняемый отметил, что суд полностью проигнорировал все доводы стороны защиты.

Подробности «дела Дудко» можно прочитать в материалах «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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