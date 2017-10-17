Олег Дудко, осужденный за покушение на генерала Тимониченко, обжаловал приговор

Бывший начальник Орджоникидзевского РОВД Олег Дудко, осужденный за попытку убийства генерала Бориса Тимониченко, обжаловал свой приговор. Об этом РИА «Новый День» сообщили сегодня в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. «Соответствующие документы действительно поступили. О назначении даты рассмотрения апелляции теперь узнавайте в Свердловском областном суде», – уточнили в аппарате райсуда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Олег Дудко сразу после оглашения вердикта заявил о намерении обжаловать решение районной инстанции. Обвиняемый отметил, что суд полностью проигнорировал все доводы стороны защиты, а уголовное дело против себя он считает сфабрикованным. Ранее возможности опротестовать приговор не исключало и гособвинение.

Рассмотрение дела Дудко в суде началось 5 июня этого года и завершилось 10 октября. Процесс вела коллегия из трех судей – Александра Кабанова, Светланы Усатовой и Марины Леонтьевой. Гособвинителем выступал Георгий Паникаров. В результате Дудко назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Суд счёл полностью доказанной причастность обвиняемого к двум преступлениям – поджогу внедорожника бизнесмена Романа Шпейта и попытке убийства бывшего начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко. При этом из дела исключили квалификацию о совершении покушения на генерала по найму. Суд пришел к выводу, что Дудко руководствовался собственными мотивами, «испытывая личную неприязнь к Тимониченко».

По гражданскому иску Дудко должен будет выплатить Тимониченко 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда и 843 тысячи – Шпейту в качестве возмещения материального вреда.

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. В генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Несмотря на повреждение шейного отдела спинного мозга и травму челюсти, он выжил. По обвинению в попытке убийства арестовали Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Казаков заключил сделку со следствием, его дело первым направили в суд. Он получил 4,5 года колонии строгого режима. На нвоом судебном процессе Казаков сообщил, что экс-силовик ввел его в заблуждение, утверждая, что представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотится» за человеком (Тимониченко), занимающимся промышленным шпионажем.

По информации СКР, Дудко тщательно готовился к преступлению, с октября 2014 по февраль 2016 года изучал график передвижения Тимониченко и его маршруты. По версии следствия, он купил самодельный пистолет и 9-миллиметровый патрон к нему, а также две боевые гранаты. Выяснив, где живет потерпевший, обвиняемый приобрел домофонный ключ от двери его подъезда, надел для конспирации брезентовые нарукавники и капроновые носки поверх обуви, и поджидал Тимониченко около его квартиры. Встретив генерала на лестничной площадке, Дудко выстрелил ему в голову и счел, что расправился со своей жертвой. Киллер похитил у Тимониченко два сотовых телефона и деньги, паспорт и пенсионное удостоверение, после чего скрылся.

Помимо покушения на Тимониченко Дудко вменялось также уничтожение внедорожника Toyota Land Cruiser бизнесмена Романа Шпейта из-за конфликта, возникшего у супруги коммерсанта с любовницей Дудко Анжелой Насыровой.

Олег Дудко своей вины не признал ни по одному преступному эпизоду. Обвиняемый заявлял, что имеет алиби, а дело сфабриковано на основании показаний «солевого наркомана» Казакова, который оговорил Дудко. Так, по словам подсудимого, в день покушения на Тимониченко он находился у себя дома. Сам генерал на допросе в суде однозначно опознал Дудко как стрелявшего в него человека. Поводом для покушения могло стать увольнение последнего из органов внутренних дел. На процессе были допрошены бывшие коллеги обвиняемого, которые рассказали о причинах увольнения Дудко – оказалось, что экс-силовик ушел в запой и не появлялся на работе несколько месяцев.

Между тем, Дудко заявлял, что к его уходу из милиции генерал не имел отношения, и конфликтов между ними не было. По мнению Дудко, за покушением на Тимониченко могут стоять «некие организованные лица», которые использовали Казакова. Тот, в свою очередь, дал показания на Дудко, опасаясь ликвидации или мести со стороны организаторов.

Отметим, что следствием не установлен заказчик убийства и точные мотивы преступления. К тому же, не найдено орудие преступления – пистолет, из которого якобы стрелял Дудко. Дело о заказчике убийства Тимониченко выделено в отдельное производство. Ранее высказывалось мнение, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых Борис Тимониченко активно сажал в 90-е годы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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