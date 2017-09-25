«Обвинение – полнейшая нелепица»: на суде допросили Олега Дудко, обвиняемого в покушении на генерала Тимониченко

Сегодня в Чкаловском районном суде Екатеринбурга возобновился процесс по делу 52-летнего экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко, обвиняемого в попытке убийства генерала Бориса Тимониченко. На очередном заседании был допрошен сам подсудимый.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по первому предъявленному эпизоду – поджогу внедорожника Toyota Land Cruiser – Дудко своей вины не признал. «Со Шпейтом (владельцем автомобиля) и его супругой знаком не был, конфликтов с ними не было. О поджоге внедорожника мне стало известно только из настоящего уголовного дела. Ночью 4 апреля 2015 года (когда случился поджог Toyota Land Cruiser, – прим. ред.) я находился дома с семьей, я не в том возрасте и состоянии, чтобы куда-то срываться в такое время. Показания Казакова (по версии следствия – подельник Дудко, – прим. ред.) – ложь, это самый прямой оговор. Причина – досудебное соглашение для раскрытия дела о покушении на Тимониченко. Чтобы избежать более жесткой санкции, он выполнил формально условия этого соглашения, рассказал о новом преступлении», – заявил Дудко.

Не признал своей вины подсудимый и в покушении на Тимониченко. По словам Олега Дудко, к его увольнению генерал не имел никакого отношения и конфликтов между ними не было. В связи с этим у него не было мотива для убийства экс-начальника УВД города. «Недоброжелателей у Тимониченко вообще не было. Он устраивал всех, не лез ни в какие дебри. Не подозревали его в коррупции», – сообщил подсудимый, добавив, что предъявленное ему обвинение в попытке покушения на Тимониченко за деньги – «это глупость, абсурд и полнейшая нелепица».

По словам Дудко, у него есть алиби – в момент покушения он находился дома с семьей. «18 февраля 2016 года мы собирались с родственниками на поминки по бабушке. Вечером в тот день я приехал домой, сходил в магазин и в 22:45 лег спать, поскольку плохо себя чувствовал. 19 февраля утром я тоже был дома с семьей. После того, как дочь ушла в школу, я вынес мусор, сходил в овощную яму, взял машину со стоянки и созвонился с Казаковым, поскольку в 12 часов мы должны были ехать на Уралмаш», – рассказал Дудко.

По его мнению, за покушением на Тимониченко могут стоять «некие организованные лица», которые использовали Казакова. Тот, в свою очередь, начал давать показания на Дудко, опасаясь мести со стороны организаторов. «На первой очной ставке он сказал мне: «Олег, прости, эти лохи (видимо, опера и следователь, – прим. ред.) мне поверили сразу». Следователь даже не отреагировал на это, – рассказал Дудко. – А потом было опознание. Вместе со мной было всего два статиста – действующих сотрудника угрозыска. Опознали меня лишь по щетине, седым волосам и одутловатому лицу. В этот момент прямо за мной стоял вооруженный конвой».

Также Дудко рассказал, как до этого происходило его задержание. По словам подсудимого, в его квартиру влетело 10 человек с автоматами, которые искали некоего Олега Александровича Ефремова. Хозяина квартиры спросили: «Ты Олег?», и, услышав положительный ответ, надели ему на голову мешок, после чего доставили в ГУ МВД РФ по Свердловской области на Ленина, 17.

В настоящее время в допросе обвиняемого объявлен перерыв, возобновится процесс сегодня в 14:30.

Рассмотрение дела Дудко началось 5 июня. Процесс ведет коллегия из трех судей – Александра Кабанова, Светланы Усатовой и Марины Леонтьевой. Гособвинителем выступает Георгий Паникаров. В ходе слушаний были допрошены свидетели и один из потерпевших – бизнесмен Роман Шпейт, чей внедорожник Toyota Land Cruiser, как утверждает следствие, полностью сжег Дудко из-за конфликта. Он возник у супруги коммерсанта с любовницей Дудко Анжелой Насыровой. Машина была полностью уничтожена огнем.

По эпизоду о покушении на Тимониченко допросили самого генерала. Он подробно рассказал о том роковом дне, когда в него стреляли. Тимониченко однозначно заявил, что опознал экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко как стрелявшего в него. Поводом для покушения могло стать увольнение последнего из органов внутренних дел. Вместе с тем генерал-майор не исключил, что Дудко мог быть просто исполнителем преступления. Также на процессе были допрошены бывшие коллеги обвиняемого, которые рассказали о причинах увольнения Дудко – оказалось, что экс-силовик ушел в запой и не появлялся на работе несколько месяцев.

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. Следствие считает, что в генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Несмотря на повреждение шейного отдела спинного мозга и травму челюсти, он выжил. По обвинению в попытке убийства арестовали 52-летнего Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Казаков заключил сделку со следствием, его дело первым направили в суд. Он получил 4,5 года колонии строгого режима. На текущем судебном процессе Казаков сообщил, что экс-силовик ввел его в заблуждение, утверждая, что представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотится» за человеком (Тимониченко), занимающимся промышленным шпионажем.

По информации СКР, Дудко тщательно готовился к преступлению, с октября 2014 по февраль 2016 года изучал график передвижения Тимониченко и его маршруты. По версии следствия, он купил самодельный пистолет и 9-миллиметровый патрон к нему, а также две боевые ручные гранаты. Выяснив, где живет потерпевший, обвиняемый приобрел домофонный ключ от двери его подъезда, надел для конспирации брезентовые нарукавники и капроновые носки поверх обуви, и поджидал Тимониченко около его квартиры. Встретив генерала на лестничной площадке, Дудко выстрелил ему в голову и счел, что расправился со своей жертвой. Киллер похитил у Тимониченко два сотовых телефона и деньги в сумме 82 тысячи рублей, паспорт и пенсионное удостоверение, после чего скрылся.

Отметим, что следствием не установлен заказчик убийства и мотивы преступления. К тому же, не найдено орудие преступления – пистолет, из которого якобы стрелял Дудко. Важно и то, что дело о заказчике убийства Тимониченко выделено в отдельное производство. Ранее высказывалось мнение, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых Борис Тимониченко активно сажал в 90-е годы.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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