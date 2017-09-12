Эксперт допустил ошибки при исследовании пули, выпущенной в генерала Тимониченко

Сегодня в Чкаловском районном суде Екатеринбурга возобновился процесс по делу 52-летнего экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко, обвиняемого в попытке убийства генерала Бориса Тимониченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на очередном заседании выступил эксперт-криминалист областного полицейского главка Анатолий Каширцев, проводивший баллистическое исследование пули, выпущенной в Тимониченко, и гильзы, найденной на месте покушения. «По результатам экспертизы сделан вывод, что гильза является частью патрона калибра 9 на 17 мм, а пуля со стальным сердечником – от пистолета Макарова. Если рассматривать тот факт, что гильза и пуля являлись одним патроном, то его выпустили из нестандартного оружия, изготовленного не заводским способом. Есть общие признаки», – рассказал специалист.

Озвученные Каширцевым данные вызвали целую серию вопросов от обвиняемого и его адвоката. Ведь получается, что гильза с такими характеристиками применяется в пистолете ИЖ-71 и она на один миллиметр меньше, чем пуля от Макарова, у которого калибр 9,18 мм. Поэтому сложно представить, как из них можно снарядить патрон и подобрать для него подходящий ствол. В связи с этим, указал Каширцев, и был сделан вывод об использовании киллером самодельного оружия.

В дальнейшем, отвечая на уточняющие вопросы, криминалист признал, что допустил неточности в своем заключении – по размерам пули с гильзой и их составу. «Скорее всего, допустил ошибки, не совсем правильно и точно описал ряд моментов, однако на окончательные выводы экспертизы это не влияет. Повторюсь, заключение носит вероятностный характер», – отметил криминалист.

После Каширцева в суде допросили еще двух человек – специалиста по домофонам (он допустил возможность подбора ключа к подъезду Тимониченко) и очередного бывшего коллегу Дудко, который не сообщил суду каких-то принципиально важных для разбирательства фактов. На этом в заседании был объявлен перерыв. Предполагается, что заседания теперь будут проходить в ежедневном режиме – вплоть до 17 сентября. В этот период планируют допросить самого Дудко. Затем даты судебного процесса определили с 25 до 28 сентября, после чего начнется стадия прений сторон.

Рассмотрение дела Дудко началось 5 июня. Процесс ведет коллегия из трех судей – Александра Кабанова, Светланы Усатовой и Марины Леонтьевой. Гособвинителем выступает Георгий Паникаров. В ходе слушаний были допрошены свидетели и один из потерпевших – бизнесмен Роман Шпейт, чей внедорожник Toyota Land Cruiser, как утверждает следствие, полностью сжег Дудко из-за конфликта. Он возник у супруги коммерсанта с любовницей Дудко Анжелой Насыровой. Машина была полностью уничтожена огнем.

По эпизоду о покушении на Тимониченко был допрошен сам генерал. Он подробно рассказал о том роковом дне, когда в него стреляли. Тимониченко однозначно заявил, что опознал экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко как стрелявшего в него. Поводом для покушения могло стать увольнение последнего из органов внутренних дел. Вместе с тем генерал-майор не исключил, что Дудко мог быть просто исполнителем преступления. Также на процессе были допрошены бывшие коллеги обвиняемого, которые рассказали о причинах увольнения Дудко – оказалось, что экс-силовик ушел в запой и не появлялся на работе несколько месяцев.

Тимониченко о покушении

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. Следствие считает, что в генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Несмотря на повреждение шейного отдела спинного мозга и травму челюсти, он выжил. По обвинению в попытке убийства арестовали 52-летнего Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Казаков заключил сделку со следствием, его дело первым направили в суд. Он получил 4,5 года колонии строгого режима. На текущем судебном процессе Казаков сообщил, что экс-силовик ввел его в заблуждение, утверждая, что представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотится» за человеком (Тимониченко), занимающимся промышленным шпионажем.

По информации СКР, Дудко тщательно готовился к преступлению, с октября 2014 по февраль 2016 года изучал график передвижения Тимониченко и его маршруты. По версии следствия, он купил самодельный пистолет и 9-миллиметровый патрон к нему, а также две боевые ручные гранаты. Выяснив, где живет потерпевший, обвиняемый приобрел домофонный ключ от двери его подъезда, надел для конспирации брезентовые нарукавники и капроновые носки поверх обуви, и поджидал Тимониченко около его квартиры. Встретив генерала на лестничной площадке, Дудко выстрелил ему в голову и счел, что расправился со своей жертвой. Киллер похитил у Тимониченко два сотовых телефона и деньги в сумме 82 тысячи рублей, паспорт и пенсионное удостоверение, после чего скрылся.

Дудко своей вины не признает. Ранее он заявлял, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых они с Тимониченко активно сажали в 90-е годы. Дудко говорил, что у него есть алиби – в момент покушения он, по его словам, находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства и мотивы преступления. Следствие, к тому же, не нашло орудие преступления – пистолет, из которого якобы стрелял Дудко. Важно и то, что дело о заказчике убийства Тимониченко выделено в отдельное производство.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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