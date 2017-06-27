Отец Олега Дудко, стрелявшего в генерала Тимониченко, перенес инсульт

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга возобновился процесс по делу 52-летнего экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко, обвиняемого в попытке убийства генерала Бориса Тимониченко. После длительного перерыва заседания теперь будут проходить в ежедневном режиме.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня в первой половине дня планировали допросить трех свидетелей обвинения, после обеда – еще одного. Утром в судебную инстанцию явился только один свидетель – Марина Мурашова. Ее вызвали в связи с вменяемым Дудко эпизоде о поджоге Toyota Land Cruiser, принадлежащей исполнительному директору одного из предприятий Роману Шпейту, с супругой которого у любовницы Дудко Анжелы Насыровой, работавшей арбитражным управляющим, произошел конфликт. Внедорожник был полностью уничтожен огнем, владельцу насчитали ущерб в размере 2,6 миллионов рублей.

Мурашова пояснила, что Насырова принимала непосредственное участие в банкротстве одного из предприятий. Ей выразили недоверие в связи с неудовлетворительной работой и сообщили, что больше не нуждаются в ее услугах. «Она психанула и заявила, что мы все пожалеем об этом. Анжела в принципе была эмоциональной. Шпейт также говорила, что она ей угрожала», – сообщила свидетельница. Об обстоятельствах поджога автомобиля четы Шпейт она узнала уже в ходе расследования уголовного дела.

Предполагается, что теперь заседания будут проходить ежедневно. Пока о допросе Дудко речи не идет. Вместе с тем, среди свидетелей в деле фигурируют его родственники. Кулуарно сегодня стало известно, что отец экс-силовика недавно перенес инсульт, кроме того, у него проблемы со слухом. Поэтому вызов его в суд поставлен под сомнение. Не исключено, что в рамках процесса будут зачитаны показания, данные им на предварительном следствии.

Рассмотрение дела Дудко началось 5 июня. Процесс ведет коллегия из трех судей – Александра Кабанова, Светланы Усатовой и Марины Леонтьевой. Гособвинителем выступает Георгий Паникаров. На первом заседании было зачитано обвинительное заключение и допрошен один из потерпевших – директор фирмы, чей внедорожник, как утверждает следствие, поджег Дудко из-за конфликта. На втором слушании допросили подельника Дудко – Игоря Казакова. Он сообщил, что экс-силовик ввел его в заблуждение, заверив, что представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотилась» за человеком (Тимониченко), занимающимся промышленным шпионажем. На третий день процесса в качестве потерпевшего был допрошен сам Тимониченко. Он в подробностях рассказал о том роковом дне, когда в него стреляли. Генерал однозначно заявил, что опознал экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко как стрелявшего в него. Поводом для покушения могло стать увольнение последнего из органов внутренних дел. Вместе с тем генерал-майор не исключил, что Дудко мог быть просто исполнителем преступления.

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. Следствие считает, что в генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Несмотря на повреждение шейного отдела спинного мозга и травму челюсти, он выжил. По обвинению в попытке убийства арестовали 52-летнего Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Казаков заключил сделку со следствием, его дело первым направили в суд. Он получил 4,5 года колонии строгого режима.

По информации СКР, Дудко тщательно готовился к преступлению, с октября 2014 по февраль 2016 года изучал график передвижения Тимониченко и его маршруты. По версии следствия, он купил самодельный пистолет и 9-миллиметровый патрон к нему, а также две боевые ручные гранаты. Выяснив, где живет потерпевший, обвиняемый приобрел домофонный ключ от двери его подъезда, надел для конспирации брезентовые нарукавники и капроновые носки поверх обуви, и поджидал Тимониченко около его квартиры. Встретив генерала на лестничной площадке, Дудко выстрелил ему в голову и счел, что расправился со своей жертвой. Киллер похитил у Тимониченко два сотовых телефона и деньги на сумму 82 тысячи рублей, паспорт и пенсионное удостоверение, после чего скрылся.

Дудко своей вины не признал. Ранее он заявлял, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых они с Тимониченко активно сажали в 90-е годы. Дудко говорил, что у него есть алиби – в момент покушения он, по его словам, находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства и мотивы преступления. Следствие, к тому же, не нашло орудие преступления – пистолет, из которого якобы стрелял Дудко. Важно и то, что дело о заказчике убийства Тимониченко выделено в отдельное производство.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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