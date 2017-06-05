«На шее генерала след от заточки, а не пули»: в Екатеринбурге начали судить киллера, пытавшегося убить генерала Тимониченко (ФОТО)

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение громкого уголовного дела против бывшего начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко, обвиняемого в покушении на экс-главу УВД города Бориса Тимониченко. В ходе заседания прокурор Георгий Паникаров зачитал обвинительное заключение, после чего со своими замечаниями выступили участники процесса.

Как передает корреспондент NDNews.ru, после неудачной попытки убийства генерал не сделал по поводу своего покушения ни одного заявления в прессе, после выхода из больницы он ни разу не общался официально с журналистами. Его видели лишь летом 2016 года на прощальной панихиде по следователю по особо важным делам свердловской прокуратуры Михаилу Мильману. Сегодня перед судебным заседанием Борис Тимониченко также не стал давать комментарии, отметив, что «не хочется вмешиваться в судебный процесс» и будет говорить, «когда начнут изучать доказательства».

Слушать дело будет коллегия из трех судей Чкаловского райсуда – Светланы Усатовой, Марины Леонтьевой и Александра Кабанова. На этом с учетом резонансности дела в ходе предварительных слушаний настояли адвокаты Дудко.

Во время установления личности 52-летнего Дудко сегодня выяснилось, что он состоит в гражданском браке, при этом у него пятеро детей, самому старшему – 33 года, младшему – 8 лет. Тимониченко, в свою очередь, работает заместителем директора ПАО «Т-Плюс». Кроме того, на суд явился еще один потерпевший по уголовному делу – исполнительный директор частной фирмы, являющийся владельцем внедорожника, который Дудко с подельником подожгли.

По версии следствия, как озвучил в ходе судебного заседания Георгий Паникаров, автомобиль был уничтожен ночью 4 апреля 2015 года. Причиной стал конфликт, который произошел у любовницы Дудко, работавшей арбитражным управляющим, с сожительницей владельца машины. Дудко и его знакомый Казаков купили бензин и облили им Toyota Land Cruiser, одну канистру поставили на капот иномарки, после чего подожгли. Внедорожник был уничтожен огнем, владельцу был причинен ущерб в размере 2,6 миллионов рублей.

Наиболее тяжкое деяние, инкриминируемое обвиняемому, было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. Дудко тщательно готовился к преступлению, с октября 2014 по февраль 2016 года изучал график передвижения Тимониченко и его маршрут. Также он купил скомплектованный самодельным способом пистолет и 9-миллиметровый патрон к нему, а также две боевые ручные гранаты. Выяснив, где живет потерпевший, обвиняемый купил домофонный ключ от двери его подъезда, надел для конспирации брезентовые нарукавники и капроновые носки поверх обуви, и поджидал Тимониченко около его квартиры. Встретив генерала на лестничной площадке, Дудко выстрелил ему в голову и счел, что расправился со своей жертвой. После этого киллер похитил у Тимониченко два сотовых телефона, деньги на сумму 82 тысячи рублей, паспорт и пенсионное удостоверение, и скрылся.

Экс-силовика доставили в больницу, где выяснилось, что пуля повредила челюсть, но не задела жизненно важных органов. Тимониченко удалось спасти, несмотря на повреждение шейного отдела спинного мозга. Спустя несколько недель его выписали из ГКБ № 23. Следствие пришло к выводу, что потерпевшему причинен средний вред здоровью.

Подельником Дудко выступил его знакомый Игорь Казаков. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Во время следствия Казаков написал явку с повинной и заключил сделку со следствием.

Его эпизод выделили в отдельное производство, и первым направили в суд. Недавно Казакову вынесли приговор – 4,5 года колонии строгого режима. На суде он заявил, что Дудко ввел в его в заблуждение, утверждая, что он представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотилась» за человеком (Тимониченко), занимающимся промышленным шпионажем.

Дудко на заседании сегодня сказал, что ему понятно предъявленное обвинение. «Однако я категорически не согласен ни с одним из вменяемых мне эпизодов», – отметил подсудимый.

Адвокаты обвиняемого уточнили, что обвинительное заключение не конкретизировано по временному фактору. «Следствие избавило себя от обязанности доказывать причастность Дудко к данным эпизодам. Есть в деле принципиальные противоречия», – сказал один из защитников. «Суд вряд ли, учитывая эти обстоятельства, сможет принять правильное решение», – добавил другой адвокат. Вместе с тем, Дудко кулуарно просил сегодня журналистов обратить внимание на шею Тимониченко – «у генерала след от заточки, а не от пули». Тем самым подсудимый намекал на иные обстоятельства покушения на потерпевшего, к которым он не имеет отношения.

В настоящее время в суде идет допрос потерпевших. NDNews.ru следит за развитием событий.

Напомним, ранее в СМИ Дудко направлял письмо из СИЗО, в котором заявлял, что не причастен к преступлению. Дудко считает, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых они с Тимониченко активно сажали в 90-е годы. Более того, Дудко говорил, что у него есть алиби – в момент покушения он находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства и мотивы преступления. Этого действительно нет в материалах уголовного дела. Следствие, к тому же, не нашло орудие преступления – пистолет, из которого якобы стрелял Дудко. Важно и то, что дело о заказчике убийства Тимониченко выделено в отдельное производство.

В связи с этим наблюдателями выдвинуты свои версии. По одной из них, киллер стрелял в генерала якобы из-за конфликта 15-летней давности на почве увольнения Дудко. По другой, преступление было совершено из-за бизнес-конфликта – Тимониченко занимался выбиванием долгов из организаций ЖКХ, работая в ПАО «Т-Плюс».

Видеокомментарий Тимониченко – в следующем материале с судебного процесса и на нашем канале.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Семен Саливанчук

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