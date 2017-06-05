В Екатеринбурге стартует процесс по делу киллера, стрелявшего в генерала Тимониченко

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга сегодня начнется рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко, обвиняемого в покушении на экс-главу УВД города Бориса Тимониченко.

Как сообщили NDNews.ru в канцелярии судебной инстанции, слушать дело будет коллегия из трех судей Чкаловского райсуда – Светланы Усатовой, Марины Леонтьевой и Александра Кабанова. На этом с учетом резонансности дела в ходе предварительных слушаний настояли адвокаты Дудко. В то же время было отклонено ходатайство защиты о возврате дела в Следственный комитет для устранения замечаний или переводе в Свердловский областной суд. Заседания должны пройти в открытом режиме, первое слушание назначено на 14.00 5 июня.

Покушение на Бориса Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. В генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Экс-силовика доставили в больницу, где выяснилось, что пуля повредила челюсть, но не задела жизненно важных органов. Тимониченко удалось спасти, спустя некоторое время его выписали из ГКБ № 23.

Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали 52-летнего Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Во время следствия Казаков написал явку с повинной и заключил сделку со следствием. Его эпизод выделили в отдельное производство, и первым направили в суд. Недавно Казакову вынесли приговор – 4,5 года колонии строгого режима. На суде он заявил, что Дудко ввел в его в заблуждение, утверждая, что он представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотилась» за человеком (Тимониченко), занимающемся промышленным шпионажем.

По информации СУ СКР по Свердловской области, Дудко тщательно готовился к преступлению, изучал график передвижения потерпевшего и его маршрут. Еще одним из этапов подготовки стало приобретение обвиняемым скомплектованного самодельным способом пистолета и 9-миллиметрового патрона к нему. «Этим оружием злоумышленник намеревался осуществить свой замысел. Выяснив, где проживает потерпевший, обвиняемый купил домофонный ключ от двери его подъезда. Для конспирации обзавелся также специальной одеждой (в прокуратуре ранее рассказывали, что Дудко надел капроновые носки поверх обуви, – прим. ред.)», – сообщали ранее в ведомстве. «Кроме того, Дудко незаконно приобрел две боевые ручные оборонительные осколочные гранаты. Их он хранил в квартире в Екатеринбурге», – добавляли в прокуратуре Свердловской области.

Помимо того, Дудко обвиняется в еще одном преступлении. Он поджег Toyota Land Cruiser, принадлежащий исполнительному директору одного уральского предприятия, с которым у сожительницы Дудко, работавшей арбитражным управляющим, произошел конфликт.

Дудко своей вины не признал. Ранее в СМИ он направлял письмо из СИЗО, в котором заявлял, что не причастен к преступлению. Дудко считает, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых они с Тимониченко активно сажали в 90-е годы. Более того, Дудко заявил, что у него есть алиби – в момент покушения он находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства и мотивы преступления. Этого действительно нет в материалах уголовного дела, сообщали ранее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, добавляя, что дело о заказчике убийства выделено в отдельное производство.

В связи с этим наблюдатели выдвинули свои версии. По одной из них, киллер стрелял в генерала якобы из-за конфликта 15-летней давности на почве увольнения Дудко. По другому мнению, преступление было совершено из-за бизнес-конфликта – Тимониченко занимался выбиванием долгов из организаций ЖКХ.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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