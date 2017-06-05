«Я опознал его»: Тимониченко признал в бывшем подчиненном своего киллера (ВИДЕО)

Бывший начальник УВД Екатеринбурга Борис Тимониченко впервые после покушения на него высказался относительно громкого уголовного дела. После сегодняшнего судебного заседания он заявил, что опознал экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко как стрелявшего в него. «Я с материалами дела ознакомлен, но все показания дам во время судебного разбирательства. Вы услышите обо всем в подробностях», – добавил он.

Как передает корреспондент NDNews.ru, после неудачной попытки убийства генерал не делал по поводу покушения заявлений, после выхода из больницы он не общался официально с журналистами. Его видели лишь летом 2016 года на прощальной панихиде по следователю по особо важным делам свердловской прокуратуры Михаилу Мильману. Сегодня перед судебным заседанием Борис Тимониченко также не стал давать комментарии, отметив, что «не хочет вмешиваться в судебный процесс». Завтра, 6 июня, в 14.00 назначен допрос генерала, в ходе которого, судя по всему, он озвучит все обстоятельства покушения.

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Напомним, сегодня в Чкаловском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение дела против бывшего начальника Орджоникидзевского РОВД Олега Дудко, обвиняемого в покушении на Тимониченко. Слушать дело будет коллегия из трех судей – Светланы Усатовой, Марины Леонтьевой и Александра Кабанова. Гособвинителем выступает Георгий Паникаров. В ходе первого заседания было оглашено обвинительное заключение, кроме того, допрошен один из потерпевших – владелец внедорожника, который, как считает следствие, поджег Дудко.

Покушение на Бориса Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. Следствие считает, что в генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Экс-силовика доставили в больницу с травмированной челюстью. Тимониченко удалось спасти, несмотря на повреждение шейного отдела спинного мозга. Спустя несколько недель его выписали из ГКБ № 23. Потерпевшему был причинен средний вред здоровью.

По подозрению в совершении преступления задержали 52-летнего Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил его на машине и организовывал отход с места преступления. Казаков написал явку с повинной и заключил сделку со следствием. Его эпизод выделили в отдельное производство, и первым направили в суд. Недавно Казакову вынесли приговор – 4,5 года «строгача». На суде он заявил, что Дудко ввел в его в заблуждение, утверждая, что представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотилась» за человеком (Тимониченко), занимающемся промышленным шпионажем.

Дудко тщательно готовился к преступлению, с октября 2014 по февраль 2016 года изучал график передвижения Тимончиенко и его маршрут. По версии следствия, он купил скомплектованный самодельным способом пистолет и 9-миллиметровый патрон к нему, а также две боевые ручные гранаты. Выяснив, где живет потерпевший, обвиняемый приобрел домофонный ключ от двери его подъезда, надел для конспирации брезентовые нарукавники и капроновые носки поверх обуви, и поджидал Тимониченко около его квартиры. Встретив генерала на лестничной площадке, Дудко выстрелил ему в голову и счел, что расправился со своей жертвой. Киллер похитил у Тимониченко два сотовых телефона и деньги на сумму 82 тысячи рублей, паспорт и пенсионное удостоверение, после чего скрылся.

Дудко в ходе судебного процесса своей вины не признал, кулуарно просил репортеров обратить внимание не шею Тимониченко – «у генерала след от заточки, а не от пули». Подсудимый тем самым намекнул на иные обстоятельства покушения, к которым он якобы не имеет отношения.

Вместе с тем, Дудко обвиняется в еще одном преступлении. Он поджег Toyota Land Cruiser, принадлежащий исполнительному директору одного уральского предприятия, с сожительницей которого у любовницы Дудко, работавшей арбитражным управляющим, произошел конфликт. Внедорожник был уничтожен огнем, владельцу был причинен ущерб в размере 2,6 миллионов рублей.

Ранее в СМИ Дудко направлял письмо из СИЗО, в котором заявлял, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых они с Тимониченко активно сажали в 90-е годы. Дудко говорил, что у него есть алиби – в момент покушения он находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства и мотивы преступления. Этого действительно нет в материалах уголовного дела. Следствие, к тому же, не нашло орудие преступления – пистолет, из которого якобы стрелял Дудко. Важно и то, что дело о заказчике убийства Тимониченко выделено в отдельное производство.

В связи с этим наблюдателями выдвинуты свои версии. По одной из них, киллер стрелял в генерала якобы из-за конфликта 15-летней давности на почве увольнения Дудко. По другому мнению, преступление было совершено из-за бизнес-конфликта – Тимониченко занимался выбиванием долгов из организаций ЖКХ, работая в ПАО «Т-Плюс».

Екатеринбург, Игнат Бакин, Семен Саливанчук

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